Trochę Peru w Byczynie. Inkaska Droga Królów i szaszłyki z wołowych serc

Peru jest Polsce mało znane, a szkoda, bo to bardzo ciekawy kraj, który ma wiele do zaoferowania pod względem turystycznym, gospodarczym i kulturalnym.

- Peru należy do najbogatszych państw na świecie, jeśli chodzi o bogactwa naturalne – mówił Wojciech Giergiel, konsul honorowy Republiki Peru w Katowicach. – Ponadto jest to najlepszy cel kulturowy i kulinarny. I nie jest to tylko moje prywatne zdanie, ale ekspertów, bo Peru zdobyło dwie ważne nagrody, czyli tzw. „Oskary turystyki”, w prestiżowym rankingu World Travel Awards.