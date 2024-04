Trwa druga tura wyborów samorządowych. Frekwencja w województwie opolskim jest niższa niż w całej Polsce

Wybory Samorządowe 2024 w Opolskiem - jaka jest frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza podała frekwencje na godz. 12:00.

To dosyć zaskakujące, ponieważ zarówno w samych Strzelcach Opolskich, jak i w Kędzierzynie-Koźlu jest II tura głosowania na włodarza.

Trzeba jednak pamiętać, że to jest frekwencja na godz. 12:00, a uprawnieni do głosowania mają czas do godz. 21:00, żeby udać się do lokalu wyborczego.

W województwie opolskim wybieramy dzisiaj 1 prezydenta, 14 burmistrzów i 8 wójtów.

Druga tura głosowania organizowana jest aż w 6 miastach powiatowych (na 11 wszystkich stolic powiatów na Opolszczyźnie).