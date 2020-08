Trwa odpust kalwaryjski ku czci aniołów stróżów na Górze św. Anny. Kilka tysięcy pątników na dróżkach NMP

To nasza rodzinna tradycja – mówią. - Hania zaczęła tu jeździć jako pierwsza, a mnie potem ściągnęła – przyznaje mąż. - A mnie przekazała tę tradycję mama. W tym roku mama zmarła. Za nią i o zdrowie i zgodę dla rodziny się modlimy. Obiecaliśmy, że będziemy kontynuować to, co nam przekazała.

Przy kalwaryjskich stacjach pielgrzymi słuchali kazań nt. Eucharystii. Pierwsze wygłosił o. Bogdan, franciszkanin, kiedyś proboszcz na Górze św. Anny, obecnie w Złotoryi.

- O tym, że nasza wiara jest w kryzysie świadczy nie to, że popełniamy grzechy, ale to, iż łatwo rezygnujemy z uczestnictwa w niedzielnej mszy św. Nie opowiadajmy naszym dzieciom, jak było dawniej, jak chodziliśmy z dziadkami czy rodzicami do kościoła. Idźmy z nimi razem. Po to, żeby one jako ludzie dorośli w Kościele zostali. Nie wystarczy mówić. Trzeba dać świadectwo.