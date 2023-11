Trwa spór wokół zasypania wykopalisk w katedrze. Z decyzją biskupa Czai nie zgadzają się wybitni naukowcy. Czy to niszczenie dziedzictwa?

- Ostatnie tak duże odkrycie mieliśmy w 1976 r., gdy podczas prac przy odbudowie po pożarze w bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu natrafili na pierwotny kościół parafialny św. Wawrzyńca. Jest to zatem sytuacja, która zdarza się tylko raz na kilkadziesiąt lat, a jej znaczenie jest ogromne, nie tylko dla samego Opola. Gdy jeszcze dodamy do tego, że na miejscu zachowały się wysokiej klasy detale (…) to jest to naprawdę znalezisko o wyjątkowej skali – podkreśla prof. Andrzej Legendziewicz z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.