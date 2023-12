Trzech kolegów pojechało na motocyklach z Byczyny do Afryki. Jednego z nich ukąsił pająk i wylądował w szpitalu

- Wyprawę do Afryki podzieliliśmy na kilka etapów. Najpierw dostaliśmy się na południe Francji, skąd wyruszyliśmy promem do Maroka - opowiada Miłosz Mendel. - Z Maroka posuwaliśmy się szybko, robiąc ponad 1000 kilometrów dziennie. Skwar panujący na pustyni dobijał nas. Jechaliśmy słynnym szlakiem Paryż - Dakar.

- Do Afryki wybraliśmy się na Suzuki Hayabusa i DR-Z. Od zawsze byliśmy fanami tych motocykli. Suzuki stworzyło pojazdy, którymi można podróżować w każdym zakątku świata, oba spisują się świetnie w trasie. To dwa różne motocykle, jeden supermoto, a drugi sportowo-turystyczny - mówi Miłosz Mendel.

Taka eskapada to przygoda w każdym znaczeniu, również pokonywanie kłopotów i usterek.

- Motocykle szły bez zarzutu, choć DR-Z miał w Maroku problem z napinaczem, ale udało się rozwiązać problem. Hayabusa miała problem z akumulatorem i regulatorem w Mauretanii, ale z pomocą innych udało nam się dotrzeć do Gambii, gdzie pozostawiliśmy motocykle u naszej rodaczki. Kolejnym etapem był plan dojazdu do Beninu, niestety w Fambii był problem z odpaleniem hayabusy, padła pompka paliwa - relacjonuje mieszkaniec Byczyny. - Suzuki ma jednak to do siebie, że akceptuje prowizoryczne naprawy! Zrobiliśmy bypass na pompie paliwa i filtrze. Zdołaliśmy kupić pompę olejową i filterek samochodowy, co pomogło nam rozwiązać kłopoty.