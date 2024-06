Trzy dni ważne dla opolskiego rolnictwa. Opolagra 2024 na lotnisku w Kamieniu Śląskim

Od 20 lat czerwcowa wystawa Opolagra jest głównym wydarzeniem rolniczej wiosny na Opolszczyźnie, ale też na Dolnym i Górnym Śląsku. Kiedy w 2004 roku firma DLG Agro Food po raz pierwszy zaprosiła na wystawę na lotnisku w Kamieniu Ślaskim, wystawców przyjechało 80, a przez targi przewinęło się 12 tysięcy ludzi. W ciągu pierwszych 10 lat impreza powiększyła się sześciokrotnie. W 2015 roku prezentowało się 470 wystawców, którym odwiedziło 49 tysięcy gości.

- W tym roku mamy ponad 350 wystawców z kraju i zagranicy. Spodziewamy się też ok. 40 tysięcy gości, bo tyle osób co roku przez trzy dni odwiedza Opolagrę - mówi Mariusz Jabłoński, kierownik projektu Opolagra, od 14 organizujący to wydarzenie. - Pod względem ilości wystawców i wykupionej powierzchni ekspozycji wracamy do tego, co było w najlepszym roku 2016. Pewnie przyczynia się do tego także sytuacja w rolnictwie. Widać pewien zastój w sprzedaży sprzętu rolniczego, magazyny i place są pełne maszyn. Wystawcy liczą na to, że na Opolagrze uda się im trafić z ofertą do nabywców. Wiemy jaka jest sytuacja w rolnictwie. Choć blokady i protesty trochę opadły, zasobność polskich rolników jest mniejsza i odczuwają to dilerzy firm. Sprzedaż nie idzie tak, jak choćby w ubiegłym roku. Ale wystawcy liczą, że na Opolagrze w specjalnej targowej ofercie, korzystnej dla nabywców, znajdą chętnych.