Trzy miejskie przychodnie w Opolu łączą się w jedną spółkę. Czy skróci to kolejki do lekarza?

Do tej pory na terenie Opola działały trzy miejskie przychodnie: Centrum przy ul. Kościuszki, Śródmieście przy ul. Waryńskiego oraz Zaodrze przy ul. Licealnej, które konkurowały między sobą o pacjentów, a każda z nich oferowała również odrębny zestaw świadczeń. To sprawiało, że pacjenci z poszczególnych placówek nie zawsze mieli dostęp do tych samych usług.

Od 1 kwietnia wszystkie przychodnie zostały połączone w jedną spółkę - Centrum Zdrowia w Opolu.