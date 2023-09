Tutaj wiedzą, jak walczyć z bezrobociem. Prudnicka gospodarka rozwija się

Upadek z opóźnieniem

W latach 90. kiedy po transformacji ustrojowej w całym województwie upadały kolejne zakłady pracy, a wskaźniki bezrobocia w powiatach nyskim, brzeskim czy namysłowskim wynosiły po 30-40 procent, powiat prudnicki bez problemu utrzymywał się w tej statystyce poniżej średniej wojewódzkiej, a tutejsze hale produkcyjne wciąż funkcjonowały nie najgorzej.

Wydawać by się mogło, że powiat przejdzie „suchą stopą” przez zmiany 1989 roku i dostosuje się do nowych realiów. Tąpnięcie musiało jednak w końcu nastąpić. Wraz z początkiem lat dwutysięcznych również tutaj zaczęły się likwidować coraz to nowe zakłady pracy, a ostatecznym symbolem upadku lokalnego przemysłu była likwidacja dwóch, znanych na całą Polskę przedsiębiorstw, wytwarzającego buty „Primusa” (2004) i produkującego ręczniki „Froteksu” (2010).

Zwolnienia na szeroką skalę i brak stabilności na rynku pracy doprowadziły do tego, że w 2013 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie prudnickim wyniosła rekordowe 20,3 procent.