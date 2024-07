Tygodnik przyszedł z prawie dwutygodniowym poślizgiem. Klienci skarżą się na Pocztę Polską

- Dopóki nasze przesyłki trafiały z sortowni bezpośrednio do Chrząstowic, to nie było takich problemów – mów mieszkaniec Lędzin (gm. Chrząstowice). – Później system podobno się zmienił i teraz poczta trafia do Ozimka, skąd jest rozwożona dalej. Na to wszystko nakładają się problemy kadrowe, a my płacimy tego cenę. Tak przynajmniej wytłumaczono mi zamieszczanie z przesyłkami, które przychodzą do nas mocno opóźnione.