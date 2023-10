Tygrysiątka z Opola rosną i zmieniają dietę. Już nie tylko mleko, ale też królicze mięso znajduje się w diecie opolskich ulubieńców

Tygrysy są pod czujną opieką swojej matki Umy, a ona broni ich fantastycznie. [cyt] - Musimy cały czas zachowywać wszelkie środki ostrożności. Podstępem ją wywabiać na zewnętrzny wybieg, zupełnie odizolowywać, żeby nie miała kontaktu wzrokowego, bo gdy cokolwiek widzi lub słyszy to zaraz atakuje wszystkie osoby – tłumaczył Lesław Sobieraj dyrektor zoo.

Przypomnijmy, że blisko dwa miesiące temu w opolskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły tygrysy. To pierwsza taka sytuacja w powojennej historii zoo, ale - jak podkreśla dyrektor ogrodu Lesław Sobieraj – również przed wojną nie było takiego sukcesu.

- Dorosłe tygrysy uwielbiają to mięso. Maluchy też interesują się bardzo intensywnie pokarmem, który przyjmuje ich mama. Bardzo chętnie próbują przechwycić te kawałki jak na prawdziwe drapieżniki przystało – mówi Grzegorz Rolik, asystent w opolskim ogrodzie zoologicznym.

Tygrysie trojaczki są zdrowe i szybko rosną. W ostatnich dnia zaczęły żywo interesować tym, czym karmiona jest ich matka. W opolskim ogrodzie są to m.in. króliki.

Rodzice maluchów to tygrysica Uma, która przed rokiem przyjechała do Opola z Czech, i Diego, który trafił do Opola z Krakowa w 2021 roku.

Maluchy nie mają jeszcze imion, dlatego urząd miasta poprosił mieszkańców Opola i nie tylko, aby pomogli je wybrać i ogłosił ogólnopolski konkurs.

Warunek jest jeden, skoro cała trójka braci trafi prawdopodobnie w przyszłości do innych ogrodów na świecie, ich imiona mają zaczynać się na literę "O" jak Opole.

Nagrodami w konkursie będą:

roczny karnet do opolskiego ZOO,

dwa indywidualne spacery rodzinne z oprowadzeniem po opolskim ogrodzie

10 pluszowych maskotek tygrysów.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać jedno, dwa lub trzy oryginalne imiona męskie zaczynające się na literę "O" na adres: [email protected], w treści maila podając swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Konkurs trwa do 27 października. Szczegółowy regulamin na stronie opole.pl w zakładce dla mieszkańca