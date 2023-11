Tyle pieniędzy na dziecko możesz jeszcze dostać w 2023 roku. W przyszłym roku wiele przepisów się zmieni 18.11.2023.

Lista wszystkich świadczeń na dzieci, jakie można pobierać w 2023 roku

1. Becikowe 2023 Becikowe to jednorazowe świadczenie wypłacane w wysokości 1000 zł. Może się o nie starać mama lub tata dziecka, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli złożymy po terminie, to nie będzie rozpatrywany.

Zasiłek macierzyński, to świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacane jest przez okres 52 tygodni. Mają do niego prawo osoby, które opłacały składkę chorobową. Oznacza to, że może go otrzymać zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca opłacający dobrowolną dla niego składkę chorobową. Zasiłek otrzymasz bez względu na wysokość dochodu.

Głównym dokumentem, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie jest akt urodzenia dziecka. Zasiłek macierzyński przez cały okres może być wypłacany w wysokości 80%, ale pod warunkiem, że wszystkie potrzebne dokumenty zostaną złożone do 21 dni od dnia porodu. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany lub osoba uprawniona tego nie będzie chcieć, to wówczas przez pierwsze 26 tygodni otrzymuje zasiłek w wysokości 100% podstawy, a potem 60%. Sumarycznie za cały okres zasiłkowy zasiłek wyniesie tyle samo.