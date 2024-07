Tyle zrobiłem, a oni co? Komentarz Łukasza Żygadły Łukasz Żygadło

Doszły mnie słuchy, że prezydent Arkadiusz Wiśniewski ma wielki żal do radnych. Strasznie to smutne. Otóż ma żal bo jak twierdzą wiewiórki biegające po ratuszowych korytarzach, zbyt mało radni mają doceniać jego dotychczasowe starania. Bo przecież on zmienił Opole! Rozwinął! A jak! Podobno ludzie jak przyjeżdżają do stolicy regionu, przecierają oczy ze zdumienia, tak tu wszystko wypiękniało.