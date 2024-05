Tylko remis Odry Opole z Polonią Warszawa. Gol stracony w końcówce może opolan drogo kosztować

Wynik ten znacząco wydłużył też drogę opolskiego zespołu do udziału w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Gdyby w Warszawie utrzymał prowadzenie do ostatniego gwizdka, prawdopodobnie w 34. serii gier miałby wszystko we własnych rękach. A tak nie tylko Odra będzie musiała wygrać u siebie ze Zniczem Pruszków, ale i liczyć na korzystne wyniki meczów z udziałem kilku drużyn znajdujących się przed nią.

Potyczka z Polonią zaczęła się dla opolan wyśmienicie. Już w 2. minucie do piłki dośrodkowanej z prawej strony przez Tomasa Mikinica najwyżej wyskoczył kapitan Odry Mateusz Kamiński i głową skierował ją do siatki.

Od tego momentu na boisku już jednak długimi fragmentami wiało nudą. Przed przerwą raz do poważnego wysiłku został zmuszony bramkarz opolskiej ekipy Artur Haluch i stanął na wysokości zadania.