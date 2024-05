Uczniowie z Kluczborka nagrali poleczkę. Wyszło super

- To już nasza trzecia „produkcja ”, ale inna niż pozostałe – mówi pomysłodawczyni przedsięwzięcia Marlena Szymańska, muzykoterapeutka i wychowawca grup wychowawczych, która przygotowywała uczniów wspólnie z Alicją Czarną. – W tym nagraniu wystąpiły tylko dzieci, bez nauczycieli. Po wspaniałych jasełkach, w których wypadły fenomenalnie, wiedziałyśmy, że same dadzą sobie radę. Kolejna różnica jest taka, że wybrałyśmy repertuar folkowy, a nasze poprzednie prezentacje były związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Tym razem uczniowie SOSW nagrali piosenkę „Ech, poleczko”.

Do piosenki oczywiście powstał też teledysk autorstwa Łukasza Turka (Foto-Luk), który jest wychowawcą w placówce.

- Utwór jest folkowy, więc i stroje musiały być odpowiednie. Starałyśmy się przygotować je jak najniższym kosztem, a mimo to wyszło efektownie – mówi nauczycielka. – Spódnice powstały ze starych prześcieradeł. Dziękujemy pani, która pracuje w naszej pralni, bo pomogła nam je uszyć. Koszule przyozdobione zwykłymi serwetkami, do tego korale i wypożyczone wianuszki. Efekt jest piorunujący i zaskoczył nawet nas same.