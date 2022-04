Uczniowie z Kluczborka odnieśli sukces w ogólnopolskim konkursie. W nagrodę polecą do Brukseli

- Założenie konkursu było takie, by powiązać nasze miejsce na Ziemi z Europą – mówi nauczycielka Katarzyna Kokot-Dajczak, opiekunka grupy. – Stwierdziliśmy, że skoro żył w okolicy najsławniejszy pszczelarz Jan Dzierżon, a Kluczbork jest miodem płynący, jak mówi hasło promocyjne, to skupimy się wokół pszczół. Występują w całej Europie i są bardzo ważne, bo gdy wyginą owady zapylające, będzie to również koniec ludzkości.