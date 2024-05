Udało się reaktywować wyjątkową Kawiarnię Kinową. To część Centrum Kluczborska Bajka

Lokal na kawiarnię gmina Kluczbork wyremontowała i wyposażyła w ramach unijnej rewitalizacji. Ma 253 m2 powierzchni wraz z zapleczem, z czego sama sala kawiarniana wraz z barem zajmuje 126,5 m2.

Kawiarnię Kinową uruchomiono w maju 2021 r. jednak już we wrześniu 2022 r. pierwszy najemca zrezygnował. W zeszłym roku gminie Kluczbork udało się znaleźć nowego najemcę. Został nim Tomasz Kirsz, który w Kluczborku prowadzi także Jazz Pub, Beach Bar nad zalewem kluczborskim, Cafe Papaya w parku miejskim oraz Browar Miastolas.

- Przejęliśmy Kawiarnię Kinową 1 maja 2023 r. To miejsce w Kluczborku jest fajne i dobrze zrewitalizowane - mówi Tomasz Kirsz. - Jedyny minus jest taki, że w tym punkcie miasta nie ma przepływu ludzi w tym miejscu miasta, a mamy duży obiekt do utrzymania. Nie ma klientów przypadkowych, którzy akurat przechodzą ulicą i wstępują do kawiarni po drodze.