Ujazd sprzed 100 lat. Dziś to najmniejsze miasto na Opolszczyźnie, ale jednocześnie bardzo rozwinięte gospodarczo

Uruchomiona w 1848 roku linia kolejowa z Wrocławia do Mysłowic została tak zaprojektowana, że omijała miasto. Tymczasem 100 lat temu był to najpopularniejszy na Śląsku sposób podróżowania.

Targi Panieńskie w Ujeździe

17 maja 1928 roku mieszkańcy zorganizowali u siebie pierwszy „Heiratsmarkt”, czyli Targi panieńskie. Początkowo odbywały się one w rynku. Z czasem zostały przeniesione do parku. Impreza, na której można było poznać żonę lub męża stała się swego znakiem rozpoznawczym Ujazdu niemalże na całym Śląsku. Do miasta zjeżdżały panny z okolicznych wsi. Kawalerowie przyjeżdżali natomiast aż z Bytomia i Gliwic.

Do charakterystycznych budowli, którymi jeszcze 100 lat temu mógł poszczycić się Ujazd, bez wątpienia należał miejscowy zamek. Do połowy XV wieku był jedną z siedzib biskupów wrocławskich, ale duchowni postanowili go sprzedać książętom opolskim. W okresie przed I wojną światową i międzywojennym zamek należał do rodu Hohenlohe-Öhringen, który był właścicielem wielu hut, kopalń i papierni. W samym Ujeździe brakowało jednak pracy, bo przemysłowcy nie budowali tutaj swoich zakładów.