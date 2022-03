Ukraińcy mogą jeździć za darmo PKS-em Kluczbork. Zainteresowanie jest spore

- Decyzję o bezpłatnych przejazdach dla obywateli Ukrainy podjęliśmy wspólnie z władzami powiatu kluczborskiego – mówi Marcin Wiecha, prezes PKS Kluczbork. - Pomysł pojawił się spontanicznie, z potrzeby serca wraz z wybuchem wojny. My też chcemy pomagać.

Zainteresowanie bezpłatnymi przejazdami jest spore.

- Mamy już pierwsze wyliczenia – informuje Marek Marciniak, kierownik przewozów pasażerskich PKS Kluczbork. – Do czwartku 17 marca wydaliśmy dwieście pięćdziesiąt biletów na bezpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy. Ich wartość to 2,5 tysiąca złotych brutto.

Darmowe podróże PKS Kluczbork będzie realizował do końca marca. Być może później będą one utrzymane, ale z modyfikacjami.

- Teraz za darmo naszymi autobusami mogą jeździć wszyscy obywatele Ukrainy, bez względu na to, kiedy i z jakich przyczyn przekroczyli granicę z Polską – tłumaczy Marcin Wiecha. – Myślimy o tym, by grupę tę ograniczyć tylko do uchodźców.