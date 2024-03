Ulica Młyńska w Kluczborku wymaga pilnego remontu. "Wszyscy mają nas w nosie"

- O remont tej ulicy prosimy przynajmniej od 2008 roku , czyli od czasu, kiedy zostałem dyrektorem miejscowego zakładu wchodzącego w skład spółki Polskie Młyny – mówi Edward Szlęk. - Droga powstała w 1974 roku jako dojazd do budowanego wówczas elewatora zbożowego. Została ułożona dla transportowania materiałów budowlanych, szczególnie betonu. Miała być droga tylko na ten czas. 50 lat mija i ona nadal funkcjonuje. To zasługa tych płyt, które zostały zrobione ze świetnego materiału, że się jeszcze kompletnie nie rozsunęła.

Ale stan techniczny ulicy pozostawia wiele do życzenia. W nawierzchni powstały spore ubytki, na których można stracić zawieszenie. W wielu miejscach jeży się ona wystającymi ze zbrojenia prętami.

- We własnym zakresie wycinamy pręty, bo są one zagrożeniem nie tylko dla pieszych, ale też dla samochodów – tłumaczy Edward Szlęk. – Nie ma tygodnia, by obyło się bez przebitej opony, czy to w którymś z naszych samochodów, czy to samochodów naszych klientów.