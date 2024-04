Uni Opole bliżej siódmego miejsca w Tauron Lidze. W pierwszym meczu wygrało z Energą MKS-em Kalisz

Opolanki bardzo mocno weszły w to spotkanie, ponieważ dwa pierwsze sety należały bezapelacyjnie do nich. Ekipa z Kalisza w obu przypadkach nie miała nic do powiedzenia. Uni zwyciężyło kolejno 25:15 i 25:17.

W trzeciej i czwartej partii losy rywalizacji odwróciły się jednak o 180 stopni. Na boisku dominowały wtedy gospodynie, co potwierdziły odpowiednio wygranymi 25:20 i 25:17.

Decydująca, piąta odsłona znów jednak zdecydowanie należała do zespołu z Opola, który triumfował w niej 15:11.

Do sukcesu w całym meczu poprowadziła go Ana Karina Olaya, która tym razem wystąpiła na pozycji atakującej. Łącznie zdobyła dla Uni aż 31 punktów, przy 42-procentowej skuteczności w ataku (28/68).

Rewanżowy mecz w Stegu Arenie odbędzie się 10 kwietnia o godz. 15.45.

Energa MKS Kalisz – Uni Opole 2:3 (15:25, 17:25, 25:20, 25:17, 11:15)

MKS: Wawrzyniak (1 pkt), Drużkowska (5), Cygan (3), Rasińska (19), Mlinar (8), Efimienko-Młotkowska (8), Śliwa (libero) oraz Wójcik (1), Kuligowska (13), Ashburn (2), Fedorek (3).

Uni: Bińczycka (1), McCall (12), Orzyłowska (10), Olaya (31), Pamuła (11), Połeć (6), Adamek (libero) oraz Janicka, Lijewska (3).