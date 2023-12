UNI Opole przegrało 0:3 w Łodzi z miejscowymi Budowlanymi w meczu 13. kolejki Tauron Ligi

W tym sezonie UNI jest ligowym średniakiem, zajmując po 12 kolejkach 7. miejsce w tabeli. Wilczyce potrafiły przegrać 2:3 z outsiderem ITA TOOLS Stalą Mielec, dla którego było to jedyne zwycięstwo w tym sezonie. W ostatniej kolejce opolanki zaliczyły jednak bardzo przyjemną niespodziankę w postaci wygranej na własnym parkiecie z BKS-em Bostik Bielsko-Biała 3:1.

Do Łodzi siatkarki UNI mogły jechać z nadziejami na kolejną niespodziankę. Zawodniczki Budowlanych to jednak absolutna czołówka Tauron Ligi. I chociaż w ostatnich tygodniach łodzianki mają lekką zniżkę formy, to w meczu z Wilczycami potrzebowały 3 punktów.

W pierwszym secie widać było sporą różnicę klas między obiema drużynami. Opolanki nadrabiały charakterem, jednak gospodynie wygrały tę partię dość pewnie do 18.

Najwięcej emocji mieliśmy w drugiej części meczu, kiedy to nie mające nic do stracenia Wilczyce postawiły się Budowlanym. Kiedy łodzianki prowadziły 19:16, wydawało się, że set jest już rozstrzygnięty. Wtedy UNI rzuciło się do odrabiania strat. W nerwowej końcówce więcej zimnej krwi zachowały gospodynie, które zwyciężyły na przewagi 26:24.