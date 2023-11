UNI Opole wygrało w Radomiu z zespołem Radomki 3:1 w spotkaniu 7. kolejki Tauron Ligi Kobiet. Rywalki postawiły się tylko w jednym secie

Chociaż przed meczem w Radomiu obie drużyny dzielił zaledwie punkt w ligowej tabeli, to gospodynie były faworytkami. W tym sezonie potrafiły wygrać na trudnym terenie w Rzeszowie. U obu drużyny forma jednak faluje, dlatego typowanie wyniku tego meczu nie było łatwe.

Mecz rozpoczął się od zaciętej walki punt za punkt. W połowie pierwszego seta obie drużyny zaczęły zdobywać serie punktów. Najpierw Wilczyce odskoczyły na 17:12, by po chwili to rywalki zdobyły 5 punktów z rzędu i zrobiło się 17:17. Końcówka partii należała jednak do opolanek, które wygrały ją do 20.

Dobra gra UNI kontynuowana była również w drugim secie. O ile do połowy partii przewaga opolanek nie była jeszcze zbyt duża, to w końcówce Wilczyce odskoczyły gospodyniom i wygrały 25:19.

W trzecim secie gospodynie rzuciły się do odrabiania strat. Dwukrotnie zdobywały 5 punktów z rzędu. Rozpędzone zawodniczki Radomki zwyciężyły w tym secie do 17.