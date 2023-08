Uni Opole z brązowym medalem na PreZero Grand Prix PLS 2023 kobiet

PreZero Grand Prix PLS to siatkarskie pojedynki na piasku rozgrywane do dwóch wygranych setów. Nie jest to jednak typowa odmiana siatkówki plażowej, bowiem w jednym momencie na boisku daną drużynę mogą reprezentować cztery zawodniczki.

W tych warunkach kapitalnie odnalazł się opolski zespół, reprezentowany przez: Patrycję Górską (Akademia ECO Uni Opole), Małgorzatę Vlk, Weronikę Antczak, Barbarę Adamską, Iwonę Zuzel i Justynę Czupryniak. Trenerem drużyny był Adam Parcej, a jego asystentem Mikołaj Szczepański.

Rywalizacja opolanek rozpoczęła się od pojedynku z ŁKS-em Commercecon Łódź, wygranym 2:0. Takim samym rezultatem zakończyło się drugie spotkanie, gdy naprzeciwko Uni wyszła MOYA Radomka Radom. Te zwycięstwa gwarantowały podopiecznym Adama Parceja udział w fazie pucharowej turnieju, ale do rozegrania został mecz o pierwsze miejsce w grupie B z Grupą Azoty Chemikiem Police. Mimo pierwszego zaciętego seta, policzanki udowodniły swoją jakość w drugiej partii, wygrywając 2:0.