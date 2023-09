Unikatowa wystawa w Muzeum Powiatowym w Nysie. W śródmieściu wydobyto o półtorej tony artefaktów. Możemy się porównywać do Francji czy Włoch

Mariusz Krawczyk, kurator wystawy wskazuje z kolei:

- Ta wystawa jest ważna i interesująca z dwóch względów. Po pierwsze robi wrażenie ogromna ilość zabytków, które uzyskaliśmy podczas badań wykopaliskowych z ruin piwnic dawnej zabudowy, których czas sięga okresu XIV w. oraz z warstw jeszcze niżej położonych XIII-wiecznych. Po drugie, wiele z tych przedmiotów, to są znaleziska bardzo wyjątkowe. Część to wykonane tu na miejscu przez nyskich rzemieślników przedmioty np.: bardzo liczna kolekcja różnych drobiazgów wykonanych z metalu, które były wykonane w istniejącej tam niegdyś pracowni odlewniczej. Znaleźliśmy relikty takiej pracowni – to jest coś niespotykanego w skali kraju. Możemy się pod tym kątem porównywać do znalezisk z terenu Francji czy Włoch – mówi kurator.