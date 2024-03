Upadł wniosek o odwołanie starosty nyskiego Andrzej Kruczkiewicza. Zabrakło dwóch głosów

Trzynastu radnych powiatu nyskiego poparło w tajnym głosowaniu wniosek o odwołanie starosty Andrzeja Kruczkiewicza i całego zarządu powiatu z PiS. Przeciwko było dwóch radnych, dwie osoby wstrzymały się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału siedmiu samorządowców, w tym członkowie zarządu. Wymagana większość do odwołania to 15 głosów.

Wniosek o odwołanie starosty jeszcze w listopadzie złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i lewicowy klub Razem dla Powiatu. Zawierał cztery zarzuty: Przewlekłe prowadzenie konkursu na dyrektora szpitala w Nysie oraz próba obniżenia zarobków pielęgniarkom z wyższym wykształceniem magisterskim. To mogło doprowadzić do odejścia z pracy w szpitalu w Nysie 50 pielęgniarek. Poza tym zarzucono zmienne decyzje zarządu dotyczące przyszłości domu dziecka w Paczkowie oraz nie dopilnowanie budowy drogi powiatowej we Włodarach. Z powodu przekroczenia terminu przez wykonawcę tych prac, starostwo musiało zwrócić 2 miliony złotych dotacji na to zadanie, pozyskane z rządowego funduszu.