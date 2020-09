Uszczuplona Gwardia Opole zaczyna walkę w PGNiG Superlidze

Tym samym gwardziści powalczą o punkty po raz pierwszy od 8 marca, kiedy to mierzyli się w ligowym meczu z Azotami Puławy. Był to ich ostatni występ w sezonie 2019/20. Zmagania w PGNiG Superlidze ukończyli w nim na 5. miejscu, zajmowanym w momencie przerwania rozgrywek. Nie dokończyli natomiast udziału w Pucharze EHF. Został on anulowany po rozegraniu czterech kolejek grupowych.

W Gwardii została co prawda większość zawodników, ale jeżeli spojrzeć na jej bilans transferowy, to nie napawa on optymizmem. Przede wszystkim do Azotów Puławy odszedł bramkarz Mateusz Zembrzycki, który w poprzednim sezonie pozostawił po sobie lepsze wrażenie niż legenda klubu Adam Malcher. Opolską ekipę opuścili też trzej inni ważni zawodnicy: lewy rozgrywający Jędrzej Zieniewicz, środkowy Kamil Mokrzki oraz lewoskrzydłowy Karol Siwak. Klub zrezygnował też ze znacznie rzadziej wykorzystywanego obrotowego Karola Małeckiego.

Generalnie kadra Gwardii została uszczuplona do zaledwie 16 nazwisk, co w przypadku kilku kontuzji może stworzyć drużynie niemałe problemy. Jedynymi nowymi nabytkami są obrotowy Łukasz Kucharzyk oraz lewy rozgrywający Paweł Kowalski. Trudno jednak oczekiwać, by odgrywali oni w drużynie czołowe role.