Uwaga kierowcy! Będzie zmiana organizacji ruchu w śródmieściu Opola. Powodem awaria magistrali wodociągowej [MAPA]

Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że droga biegnąca pod wiaduktem nad torami w ciągu ulicy Ozimskiej stanie się trasą jednokierunkową. Ruch będzie możliwy tylko od strony ul. Pileckiego do skrzyżowania z ul. Rejtana i Kolejową. Obecny wyjazd będzie służył tylko do skrętu w prawo. Wjazd na tę drogę będzie natomiast służył za lewoskręt. Dzięki temu autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego będą mogły kursować po swoich normalnych trasach.

Oprócz tego, ulica Kolejowa będzie zaślepiona. To oznacza, że ruch na niej będzie się odbywał dwukierunkowo. Obecnie jest to ulica jednokierunkowa , z ruchem w stronę ul. Rejtana.

Choć oznakowanie tymczasowe jest już rozlokowane, a bariery gotowe do rozstawienia, to zmiana organizacji ruchu w rejonie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nastąpi we wtorek (3 listopada).

- Jak informuje spółka Wodociągi i Kanalizacja, utrudnienia mogą potrwać tydzień - mówi Adam Leszczyński.