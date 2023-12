Uwaga! Marznące opady przez cały dzień 9 grudnia. Jest bardzo ślisko na drogach

Ostrzeżenie dotyczy następujących powiatów na Opolszczyźnie:

Gołoledź na drogach - jak się zachować

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajmy, aby dostosować prędkość do panujących warunków. Lepiej zdjąć nogę z gazu, ponieważ na tak śliskiej nawierzchni bardzo łatwo wpaść w poślizg.

Zachowajmy bezpieczną odległość przed jadącym przed nami autem. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do stłuczki. Na oblodzonej jezdni wciśnięcie hamulca nie oznacza natychmiastowego zatrzymania samochodu, tylko długi poślizg po jezdni.

Ślisko jest również na chodnikach. Apelujemy do pieszych, aby bardzo uważali zbliżając się do przejść. Na śliskim chodniku można nie tylko złamać nogę, ale stracić równowagę i wpaść na jezdnię pod samochód.

Podczas gołoledzi należy chodzić powoli, nie biegać ani nie skakać. Najlepiej stosować tzw. „chód pingwina”.

Co to jest „chód pingwina”? Ludzie na co dzień chodzą wyprostowani, przez co masa ciała jest podzielona równo na dwie nogi. Zdaniem lekarzy zwiększa to ryzyko upadku na śliskiej nawierzchni. Specjaliści radzą, by na śliskiej powierzchni chodzić jak pingwiny, czyli pochylić się do przodu, aby środek ciężkości znajdował się na nodze, która jest z przodu, a także by chodzić małymi, krótkimi krokami.