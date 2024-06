W branży budowlanej jest najwięcej wypadków śmiertelnych. Na Politechnice Opolskiej dyskutowano jak można to zmienić

Konferencja zorganizowana przez opolską uczelnię we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy nosiła tytuł „Bezpieczeństwo w budownictwie – wybór czy konieczność?”.

- Konferencja poświęcona jest bezpieczeństwu pracy w budownictwie. Budownictwo od lat jest tą branżą, która generuje najwięcej wypadków śmiertelnych - mówił Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy – W minionym roku zbadaliśmy 200 wypadków, w której śmierć ponieśli pracownicy, martwi nas to, że dominującą branżą, w której dochodzi do śmiertelnych wypadków, jest branża budowlana, jest to 66 ofiar – dodaje.