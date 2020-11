W Budowlance w Opolu młodzież uczy się projektowania zielonych przestrzeni

Technik architektury krajobrazu to jeden z zawodów, którego uczą w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu. Robią to w bardzo atrakcyjny sposób.

Przyszli technicy architektury krajobrazu mają szerokie pole do działania. Swoje talenty manualne mogą połączyć z zamiłowaniem do natury i szeroko rozumianej ekologii. W trakcie całego cyklu kształcenia młodzi ludzie zdobywają w opolskiej Budowlance wiedzę dotyczącą m.in. projektowania, kosztorysowania, urządzania, pielęgnowania i konserwowania terenów zieleni zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich (dotyczy to parków, zieleni na osiedlach oraz w ogrodach przydomowych). Ponadto uczą się projektowania oraz konserwowania takich elementów i obiektów jak: trejaże, pergole, urządzenia wodne, ławki. Uczniowie uczestniczą nie tylko w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, ale także w różnorodnych zajęciach dodatkowych, organizowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych lub specjalistów w danej dziedzinie, którzy współpracują z opolską Budowlanką - w konkursach plastycznych, warsztatach z florystyki, fotografii, sztukaterii. W szkole prowadzone są również projekty, w ramach których uczniowie mogą poszerzyć znajomość języków obcych pod kątem zawodowym, doskonalić umiejętności kreatywnego wykorzystania programów graficznych oraz wyjechać na zagraniczne staże. Młodzież wykonuje prace tematyczne związane z konkretną porą roku i świętami (np. stroiki bożonarodzeniowe, kompozycje wielkanocne), uczestniczy w takich akcjach jak sadzenie drzew przed szkołą w ramach Dnia Drzewa, zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni, m.in. ogrodu japońskiego.

- Uczęszczałam m.in. na zajęcia, które pozwoliły mi poznać tajniki zakładania nietypowych ogrodów w szklanych naczyniach - mówi Wiktoria Kollek z klasy 2TBg . - To świetna alternatywa dla ludzi, którzy nie mają swoich ogrodów lub tarasów. Do takich miniaturowych ogrodów nadają się m.in. kaktusy, sukulenty, miniaturowe storczyki, niskie paprocie. Podłoże powinno być przygotowane z lekkiej i przepuszczalnej ziemi, a do drenażu wykorzystujemy żwir, keramzyt i kamyki. - dodaje uczennica.

Ponadto uczniowie biorą udział w wycieczkach zawodowych, które pozwalają im zgłębić wiedzę z zakresu roślin i projektowania ogrodów. W tym celu odwiedzili m.in.: Ogrody Botaniczne we Wrocławiu i w Krakowie, Ogród Japoński we Wrocławiu, Ogrody Świata w Berlinie. - Moim marzeniem od zawsze było kreowanie przestrzeni. Nie chciałabym mieszkać w miejscu, które wypełnia jedynie beton i asfalt. Uważam, że zieleń jest niezbędna do tego, aby człowiek miał szansę na osiągnięcie wewnętrznej równowagi w miejskiej dżungli - mówi Ania Maciaszek, uczennica 2TBp. Jej koleżanka z klasy, Marlena Krasa, dodaje: - Zawód technika architektury krajobrazu spełnia moje oczekiwania, nieustająco wyzwala we mnie moce twórcze i jestem przekonana, że pozwoli mi spełnić marzenia o tworzeniu miejsc będących oazami spokoju, w których człowiek funkcjonuje w harmonii z naturą i samym sobą.

Technik architektury krajobrazu to wszechstronny zawód , łączący w sobie wiedzę techniczną, przyrodniczą oraz humanistyczną, dzięki czemu jest bardzo interesujący. Absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia. Mogą podjąć pracę w firmach przygotowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach zajmujących się ich realizowaniem i pielęgnacją, w wydziałach geodezji i kartografii czy ochrony środowiska, w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

Serwery nie wytrzymują zdalnego nauczania w klasach IV-VIII