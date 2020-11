W Dziewiątce wirtualnie wręczano odznaczenia najlepszym uczniom

Zaczęło się od akcji #zostań w domu. Kilku naszych nauczycieli podzieliło się rolami i stworzyło plakat zachęcający do pozostania w domu. Dla wielu była to świetna okazja, żeby porzucić na chwilę dres, pomalować się, wystroić i chociaż na chwilę zapomnieć o otaczających problemach. W ślady nauczycieli poszli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy stworzyli uczniowską wersję zdjęcia.

Pierwsze dni i tygodnie, po 12 marca, to czas wyjątkowo wzmożonej aktywności na wszystkich łączach. Nagle okazało się, że jednak e-dziennik jest potrzebny i niezbędny do pracy, ale gdzieś zapodziało się hasło. Godziny spędzone na odtwarzaniu konta, przypominaniu hasła okazały się pomocne i mogliśmy przystąpić do nauki zdalnej.

Podczas kwarantanny udało nam się też zorganizować internetowe pożegnanie absolwentów klas trzecich. Są oni pierwszymi maturzystami w historii opolskiej Dziewiątki, którzy opuścili szkolne mury.

Dzięki inicjatywie przewodniczącej SU udało się przeprowadzić „Koronaopenday”, czyli wirtualny spacer po szkole. Była to niezwykła promocja PLO nr IX w nietypowych czasach. W ten sposób udało nam się połączyć Dzień Otwarty Szkoły i Targi Edukacyjne.

Czerwiec w naszej szkole kojarzy się przede wszystkim z galą „Złotych Kluczy”. Są to wyróżnienia dla najzdolniejszych uczniów przyznawane w kilku kategoriach: przedmioty humanistyczne, przyrodnicze, języki obce, matematyczne, sportowiec i Osobowość Szkoły oraz tytuł Primus Inter Pares dla najlepszego ucznia. Nominowanych i zwycięzców wybierają nauczyciele. Początkowo myśleliśmy, że w tym roku nie będzie Złotych Kluczy, ale zachęciła nas do przeprowadzenia uroczystości jedna z naszych uczennic i zasugerowała wirtualne wręczenie odznaczeń. Wszystko zostało dokładnie zaplanowane, wyznaczeni nauczyciele oraz uczniowie pojawiali się w konkretne dni w szkole, żeby nagrać swoją część. Każdego dnia od poniedziałku do piątku na Facebooku szkoły prezentowaliśmy nominowanych, a następnie ogłaszaliśmy zwycięzców. W tym roku udało nam się zaprosić do odczytania wyników m.in. wybitnego sportowca Bartłomieja Bonka oraz naczelnika Wydziału Oświaty UM, dr Irenę Koszyk. Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba odsłon na Fb.

Wszystkie te akcje pokazały, że w tak trudnym okresie społeczność Dziewiątki potrafi mobilizować się i wychodzi jej to bardzo dobrze.