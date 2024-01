W Ekopracowni i przez doświadczenia. Tak przyrody uczą się uczniowie z Kluczborka. To zielone serce szkoły

- Oprócz tego dysponujemy zestawami do badania wody, powietrza i gleby, które szczególnie sprawdzają się podczas zajęć na świeżym powietrzu – mówi nauczycielka Aneta Gieselbert. - Mamy też pełen sprzęt laboratoryjny. Wszystko to wykorzystujemy podczas doświadczeń, które są ogromną atrakcją dla uczniów i bardzo chętnie w nich uczestniczą. Teoria teorią, jednak to, co spraktykują, nie tylko zostanie im w głowach na dłużej, ale także pewnie niejednego zachęci do pogłębiania wiedzy z przedmiotów przyrodniczych.