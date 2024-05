W IV lidze wszystko wróciło do normy. Małapanew Ozimek w zaległym meczu pokonała aż 6:1 Porawie Większyce i znów jest liderem

W Większycach spotkały się drużyny, które pierwotnie swój mecz miały rozegrać w 17. kolejce (16 marca). Wtedy jednak miejscowe boisko zostało zalane przez intensywne opady deszczu. Porawie zostało ukarane walkowerem, dzięki czemu Małapanew wskoczyła na fotel lidera BS Leśnica IV Ligi. Ostatecznie Komisja Odwoławcza OZPN uchyliła tę decyzję, a drużyny jednak musiały zmierzyć się na murawie.

W zaległym meczu długo utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero w 35. minucie obronę gospodarzy przełamał Kacper Kamiński, który wyprowadził na prowadzenie ekipę z Ozimka. Do przerwy goście prowadzili 1:0.

Najważniejsze rzeczy działy się kwadrans po przerwie, kiedy to Małapanew wyprowadziła bardzo szybkie dwa ciosy. Bramki dla gości strzelili Marcin Niemczyk (piękny rzut wolny) i Paweł Kubiak. Potem znów trafił Kamiński i było już 4:0 dla gości. Honorowego gola dla Porawia strzelił Dominik Halama, jednak było to wszystko, na co było stać gospodarzy w tym meczu. W samej końcówce bramki dla Ozimka zdobyli jeszcze Fabiano i Michał Bienias.