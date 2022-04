W Kędzierzynie-Koźlu uruchomiono potężną tłocznię gazu. Pozwoli uniezależnić nas od Rosji. Jak wygląda od środka?

Inwestycja jest kluczową częścią nowego korytarza gazowego Północ-Południe i pozwoli przesyłać gaz dostarczony przez Baltic Pipe i Terminal LNG w Świnoujściu na południe i wschód Polski.

- Tłocznia jest elementem szerokich planów dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Kędzierzyn jest jedną z pięciu tłoczni, które oddamy w tym roku do użytku w Polsce - mówi Tomasz Stępień, prezes Gaz-System Polska. - Oprócz tego budujemy ponad 800 kilometrów gazociągów. Cały ten program inwestycyjny Gaz-Systemu warty jest ponad 20 miliardów złotych i realizujemy go od 2016 roku.