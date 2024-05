W Kluczborku ma powstać ciepłownia opalana paliwem z odpadów. Mieszkańcy są podzieleni

Zdania na temat planowanej elektrociepłowni są podzielone.

Mieszkańcy południowej części miasta, którzy niedawno protestowali przeciwko mającej powstać w sąsiedztwie Famaku fabryce recyklingu tworzyw sztucznych, są sceptyczni także wobec tej inwestycji.

Ale są też osoby, które są przychylne inwestycji.

- Miasta toną w śmieciach i raczej trudno mieć nadzieję, że ludzie będą produkować tych śmieci mniej. Już dziś za odbiór odpadów płacimy w Kluczborku 37 złotych od osoby. To nie jest mało, ale na pewno gmina sporo jeszcze do tego interesu dopłaca. Z tego co się orientuję, takie spalarnie są jakimś rozwiązaniem problemu – argumentuje pan Kazimierz, mieszkaniec osiedla. - Jeśli jeszcze miałabym mniej płacić za ogrzewanie, to jestem za.