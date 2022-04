W Odysei Umysłu wywalczyli wyjazd do USA, ale teraz muszą zebrać 65 tys. zł, żeby wziąć udział w światowym finale konkursu

- Koszt wyjazdu 9-osobowego zespołu (siedmiu uczniów i dwóch opiekunów) do USA to 65-67 tys. zł. Musimy znaleźć sponsorów, którzy wspomogą rodziców uczniów, bo dla nich ta kwota jest nieosiągalna. Do 28 kwietnia musimy zapłacić za pobyt i wyżywienie na campusie uniwersyteckim w Ames. To 723 dolary na osobę - mówi Izabela Maćków, nauczycielka geografii w I LO w Opolu i trenerka zwycięskiej ekipy.