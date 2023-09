W Opolu rozpoczął się najsłodszy weekend w roku. W rynku trwa Festiwal Czekolady

Czekoladki, pralinki, lizaki, żelki, owoce w glazurze, lody, chałwa, baklava, ciasta i ciasteczka – tych pyszności można popróbować od piątku podczas Festiwalu Czekolady i Słodkości. Na imprezę zjechali producenci czekolady i słodyczy z całej Polski.

- Przywieźliśmy sporo tabliczek czekoladowych, głównie z dodatkami owocowymi – mówi Ryszard Kubicki z Manufaktury Czekolady „U Dziwisza”. - Są to tabliczki rzemieślnicze. Czekoladę produkujemy zgodnie z tajnikami sztuki. Zasada jest taka: im mniejsza ilość składników, tym czekolada będzie lepsza. Wprawdzie dziś jest trochę gorąco, a czekoladzie wysoka temperatura nie służy, optymalna to 20 stopni. Prawdą jest też, iż cieszy się dużo większym zainteresowaniem w miesiącach jesienno-zimowych, bo jest rozgrzewająca, kaloryczna, poprawia nastrój, uzupełnia pewne składniki w organizmie, przez co czujemy się lepiej. Jednak każda pogoda jest dobra do konsumowania czekolady, zwłaszcza dobrej czekolady.