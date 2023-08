W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieje się coś dziwnego. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki

Dworzec jest obecnie dosyć często odwiedzany przez miłośników urbexu i fotografii. Jedna z ekip, która wizytowała niedawno dworzec, żeby nagrać film na potrzeby swojego kanału na YouTubie, powiadomiła redakcję nto, że w budynku coś straszy.

„Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na naszą wyprawę do opuszczonego dworca kolejowego w Leśnicy. Nagraliśmy w tym miejscu film i próbowaliśmy zbadać to miejsce pod kątem zjawisk paranormalnych. Jednak to, co się tam wydarzyło, sprawiło, że musieliśmy się ewakuować. Byt, który tam egzystuje, był na tyle silny, że zaczął rzucać przedmiotami” - napisał youtuber Dawid.