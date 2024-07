W pełnym umundurowaniu weszli na Śnieżkę. W akcji uczestniczyli też nasi druhowie. Promowali szczytną ideę

Do udziału w przedsięwzięciu zapisali się strażacy z następujących opolskich jednostek OSP: Strzelce, Łukowice Brzeskie, Biała, Błota, Dytmarów, Kłodnica, Kórnica, Leśnica, Lewin Brzeski, Michałowice, Olesno, Popielów, Skoroszyce, Wierzch i Niezdrowice.

- Akcja trwała dwa dni – mówi Radosław Matysik z OSP Strzelce (powiat namysłowski). – Gdyby taka armia ludzi, prawie 1000 osób, znalazła się jednego dnia na szlaku, to utrudniłaby poruszanie się turystom. Dlatego w sobotę 6 lipca na Śnieżkę wyruszyło 500 strażaków, a w niedzielę 498.

Pierwsi śmiałkowie wyszli z Karpacza w góry już po 4. rano. Ich droga wiodła niebieskim szlakiem – od Świątyni Wang, następnie przez rzez Polany, Samotnię, Strzechę Akademicką, Dom Śląski i Równię pod Śnieżką.

Każdy miał do przejścia blisko 20 km. Nie odległość była największą trudnością, ale to, że uczestnicy akcji poruszali się w pełnym strażackim umundurowaniu. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy pacjentów hematoonkologicznych, zachęcanie osób zdrowych do wpisywania się do baz potencjalnych dawców szpiku kostnego, a także uświadomienie, że nowotwory krwi to bardzo trudny przeciwnik.