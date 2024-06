W Płużnicy Wielkiej powstanie Izba Pamięci poświęcona emigracji do Teksasu. Będzie działać w symbolicznym miejscu

Potomkowie śląskich emigrantów do dziś pamiętają także o swoich korzeniach.

- Moja rodzina pochodzi z Rozmierzy. Czuję ogromny sentyment do miejsca, z którego są moje korzenie. Wracam tu zawsze, jak do domu - mówi Roy Dugosh, jeden z Teksańczyków.

By zachować historię dla kolejnych pokoleń, w Płużnicy Wielkiej pod Strzelcami Opolskimi powstanie Izba Pamięci poświęcona emigracji do Teksasu. Zostanie ona utworzona w budynku po dawnej szkole podstawowej w tej wsi.

- To symboliczne miejsce, bo była to pierwsza szkoła do której uczęszczał ks. Leopold Moczygemba. Ponadto z okien tej szkoły widać kościół w Płużnicy, który także jest jednym z symboli emigracji do Teksasu - zauważa Gerard Kurzaj, który od wielu lat współpracuje z Teksańczykami.