W sobotę w Teatrze Kochanowskiego premiera międzynarodowego przedstawienia "Rohtko"

Przestawione w tytule literki sugerują dwa źródła inspiracji twórców przestawienia. Jedna z nich prowadzi do postaci słynnego amerykańskiego malarza Marka Rothko, łotewsko-żydowskiego pochodzenia - abstrakcjonisty, przedstawiciela nurtu color field painting. Twórcy przedstawienia odwołują się m.in. do głośnego skandalu, gdy okazało się, że sprzedany w nowojorskiej galerii za 8,5 mln dolarów obraz Rothko to podróbka dokonana przez chińskiego malarza.

Drugą inspiracją twórców przedstawienia jest chińska koncepcji shanzhai, o której pisał teoretyk kultury Byulg Chul Han, a która neguje arbitralny podział na kopię i oryginał. Chińczycy inaczej, niż w kulturze Zachodu pojmują kwestie prawa, oryginału, kopii i podróbki. „Rohtko” stawia pytania o sztukę, o to co decyduje o jej wartości, czy dobra sztuka może być tania i czy sfałszowany obraz może wywoływać prawdziwe emocje.

Prace nad spektaklem według tekstu Anki Herbut w reżyserii Łukasza Twarkowskiego toczyły się na Łotwie, a tamtejsza premiera miała miejsce 12 marca. Ekipa realizatorów jest międzynarodowa.