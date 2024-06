W Strzelcach Opolskich ruszyła pierwsza komunikacja miejska. Pasażerowie jeżdżą już autobusami elektrycznymi

W przypadku Strzelec Opolskich, jest to pierwsza tego typu komunikacja publiczna - do tej pory w mieście nie było bowiem żadnych autobusów kursujących w pętli.

Choć nowe elektryki jeżdżą po ulicach dopiero od niedawna, to już pojawili się pierwsi stali pasażerowie.

- Regularnie dojeżdżam do przychodni, do sklepów i na targowisko - mówi nam jedna z pasażerek, którą spotkaliśmy w autobusie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich. - Dla mnie to super sprawa, bo chodzić wszędzie pieszo jest za daleko.

W Strzelcach Opolskich uruchomiono łącznie 5 pętli autobusowych. Zostały one tak zaplanowane, by łączyły centrum miasta z poszczególnymi jego częściami:

Nową Wsią

Adamowicami

Osiedlem Milionerów

Mokrymi Łanami

Suchymi Łanami

Osiedlem Piastów Śląskich

Autobusy kursują zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych.