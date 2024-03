W takich warunkach będą operowane pacjentki w opolskim szpitalu ginekologicznym. Otwarto nowy blok

- Nasz szpital służy nie tylko kobietom w wieku rozrodczym, które przychodzą tu, by powitać na świecie swoje dzieci – podkreśla Magdalena Zawadzka-Duliniec, lekarz kierujący pierwszym oddziałem klinicznym ginekologii i położnictwa w szpitalu przy ul. Reymonta w Opolu. – Trafiają do nas również pacjentki, które wymagają operacji ginekologicznych czy onkologicznych i chcemy im zapewnić jak najbardziej profesjonalną opiekę. Do tej pory blok był podzielony i rozproszony, teraz wszystko mamy w jednym miejscu, a warunki są nieporównywalnie lepsze.