W tej szkole tolerancję odmienia się przez wszystkie przypadki. Opolski "plastyczniak" w top 10 szkół w Polsce

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, powszechnie nazywany, „plastyczniakiem”, to szkoła szczególna. Wystarczy przejść obok niej w czasie przerwy, by zobaczyć, że mnóstwo tu kolorowych ptaków.

– Kiedy w jednym miejscu zderza się tylu indywidualistów, bez tolerancji nie dałoby się funkcjonować – mówi Jagoda Kozdra. – Dużą wartością jest to, że u nas nie ma tematów tabu. Jeśli pojawia się problem, to staramy się natychmiast go rozwiązywać i mamy przy tym wsparcie nauczycieli. Przykładowo mamy osoby transpłciowe, będące w procesie tranzycji, które proszą by zwracać się do nich nowym imieniem, zgodnym z tym, jak się czują. Takie prośby są respektowane.