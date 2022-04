W tych opolskich miastach najczęściej padają szóstki w Lotto. Kolektury z najwyższymi wygranymi w historii. LISTA

Trudno znaleźć kogoś, kto nie marzyłby o głównej wygranej w Lotto. Większość z nas wiedziałaby, na co wydać te kilka bądź kilkanaście milionów złotych. Na Opolszczyźnie uzbierało się już całkiem spore grono szczęściarzy, którzy wygrali główne nagrody w Lotto. Sprawdziliśmy, w których miastach padło najwięcej szóstek. Z tego artykułu dowiedziecie się także, ile wynosiły najwyższe wygrane na Opolszczyźnie.

Lotto organizowane jest przez Totalizator Sportowy. Zakłady zawierać można w kolekturach na terenie całej Polski, a od grudnia 2018 roku także przez internet oraz aplikacje mobilne.

Jest najstarszą i najpopularniejszą grą liczbową w Polsce. Najwyższa wygrana w historii to ponad 36 mln zł. Dwa razy głównej nikt nie odebrał. Prawdopodobieństwo poprawnego skreślenia sześciu wygranych liczb w Lotto to 1 do 13 983 816.