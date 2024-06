W tych zawodach zwycięzcą był każdy. Rowerkowe wyścigi dla dzieci w Nysie Łukasz Biernacki

To była wielka rywalizacja i niezapomniana przygoda. Ponad setka dzieci wzięła udział w sobotnich (22.06) zawodach rowerkowych zorganizowanych przez naszą redakcję przy Hali Nysa. Dla wielu z młodych rowerzystów była to okazja do zdobycia pierwszego medalu i pierwszego stanięcia na podium.