W Wąsicach wybierali Mistera Wąsa. Poznaj właścicieli najokazalszych wąsów

Wioska nazywa się Wąsice, a pomysłodawca konkursu ma na nazwisko Radosław Sroka-Wąsicky. Serio!

- Zaczęliśmy organizować konkurs Mistera Wąsa w 2003 roku, więc to już ponad 20 lat temu, to już kawałek historii - mówi pan Radosław. - Wszyscy zaczęli mówić do mnie Wąsicki, więc w 2008 roku, na moje 40. urodziny, po konsultacji z rodziną przyjęliśmy przydomek Wąsicky i dopisaliśmy uroczyście w Urzędzie Stanu Cywilnego do nazwiska! - mówi Radosław Sroka-Wąsicky.