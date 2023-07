W zmiażdżonych wagonach zginęło 60 osób. Oto największe katastrofy kolejowe Opolszczyzny

Pociągi to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu, mimo tego co jakiś czas dochodzi na kolei do wypadków i katastrof - również na Opolszczyźnie.

Zebraliśmy 15 najgłośniejszych zdarzeń, do których na przełomie kilkudziesięciu lat doszło w naszym regionie.

Wśród nich jest katastrofa, w której zginęło kilkadziesiąt osób, wypadki na przejazdach kolejowych oraz zdarzenia bez ofiar śmiertelnych.

Do najstarszej i największej tragedii doszło 12 listopada 1939 roku pod Sukowicami niedaleko Kędzierzyna-Koźla. W zderzeniu dwóch pociągów na jednotorowej linii Kędzierzyn-Baborów zginęło na miejscu prawie 60 osób, kolejne zmarły w szpitalu.

Dziś miejsce katastrofy upamiętnia skromny metalowy krzyż, z napisem "Boże zmiłuj się nad ofiarami wypadku kolejowego 12.11.1939", który stoi obok przejazdu kolejowego w Sukowicach.

W powojennej historii Opolszczyzny najtragiczniejsza katastrofa kolejowej miała miejsce 17 października 1984 roku w Bąkowie pod Kluczborkiem.