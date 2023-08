Wakacyjne spotkania z nto: czekamy na Was w soboty na opolskich kąpieliskach Redakcja

Zapraszamy 5 sierpnia w godz. od 12:00 do 17:00 na plaży nad Jeziorem Średnim (Turawa). NTO

Na półmetku wakacji zapraszamy do naszej letniej redakcji, która co sobotę będzie zmieniała swoje miejsce, ale zawsze pojawi się tam gdzie plaża, słońce i woda. W ten sposób chcemy wam uprzyjemnić sierpniowy wypoczynek i pokazać jedne z najładniejszych zakątków naszego województwa, które do takiego wypoczynku idealnie się nadają. Partnerem naszej akcji jest BA Glass HUTA JEDLICE.