Walcz o indeks marzeń. Konkurs dla niepełnosprawnych, którzy chcą studiować

Konkurs ma ułatwić osobom z niepełnosprawnością dostęp do nauki i realizowania życiowych planów oraz ambicji. 9 zwycięzców konkursu – maturzystów i studentów - otrzyma od Fundacji 9-miesięczne stypendia w wysokości 1000 zł (brutto) na opłaty związane z nauką na uczelni wyższej w roku akademickim 2020/2021.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, które: zdały maturę z wynikiem co najmniej 65 proc. ze wszystkich przedmiotów lub zaliczyły rok studiów ze średnią co najmniej 4,0. Trzeba też napisać list motywacyjny, uzasadniający "dlaczego to ja powinienem otrzymać stypendium”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mimowszystko.org. O tym, kto otrzyma „Indeks Marzeń”, zadecyduje najlepszy wynik egzaminu maturalnego lub zaliczonego roku studiów oraz najciekawszy list motywacyjny.

Dokumenty należy przesłać do 30 września 2020 roku na adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków lub na adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org z dopiskiem: „Konkurs Akademii Odnalezionych Nadziei 2020/2021”

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 października 2020 roku.